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ЦПД: У Росії силовиків і педагогів хочуть залучити до "наставництва" громадян в інтернеті

За допомогою "методичок" населення навчатимуть "правильно" користуватися інтернетом.

ЦПД: У Росії силовиків і педагогів хочуть залучити до "наставництва" громадян в інтернеті
Фото: Центр протидії дезінформації

У Росії уряд затвердив нову "Концепцію цифрової грамотності", яка передбачає залучення силовиків, педагогів і працівників центрів надання державних послуг до навчання громадян правилам поведінки в інтернеті.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, під виглядом боротьби з "цифровими загрозами" в Росії планують розробляти спеціальні методичні матеріали, за допомогою яких населення навчатимуть "правильно" користуватися інтернетом.

Окремо передбачено залучення студентів ІТ-спеціальностей і волонтерів до роботи з літніми людьми.

У Центрі вважають, що така ініціатива може використовуватися російською владою для посилення контролю за громадянами в інтернеті.

У ЦПД зазначили, що залучення силовиків до ролі "наставників" може створювати додаткові ризики для приватності користувачів та сприяти виявленню проявів інакомислення.

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