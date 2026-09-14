ЦПД: У Росії силовиків і педагогів хочуть залучити до "наставництва" громадян в інтернеті

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У Росії уряд затвердив нову "Концепцію цифрової грамотності", яка передбачає залучення силовиків, педагогів і працівників центрів надання державних послуг до навчання громадян правилам поведінки в інтернеті.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, під виглядом боротьби з "цифровими загрозами" в Росії планують розробляти спеціальні методичні матеріали, за допомогою яких населення навчатимуть "правильно" користуватися інтернетом.

Окремо передбачено залучення студентів ІТ-спеціальностей і волонтерів до роботи з літніми людьми.

У Центрі вважають, що така ініціатива може використовуватися російською владою для посилення контролю за громадянами в інтернеті.

У ЦПД зазначили, що залучення силовиків до ролі "наставників" може створювати додаткові ризики для приватності користувачів та сприяти виявленню проявів інакомислення.