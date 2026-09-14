Екіпаж "Білих янголів" під дронами евакуювали цивільних із прифронтового Краматорська

Поліцейські евакуювали з Краматорська та селища Біленького жінок, дитину та інших цивільних.

Поліцейські екіпажу "Білі янголи" допомогли евакуювати з Краматорська та його околиць групу цивільних. Серед врятованих – жінка із собакою, маломобільна мешканка та родина з неповнолітньою дитиною.

Про це повідомила Національна поліція України.

На Краматорському бульварі поліцейські забрали жінку із собакою з будинку, який загорівся після влучання російського дрона. Під час посадки людей до автомобіля у небі з'явився ще один безпілотник.

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Евакуйовані були змушені сховатися у під'їзді. Після того як загроза минула, поліцейські продовжили евакуацію.

Під час іншої зупинки "Білі янголи" допомогли жінці, яка пересувається на милицях. Вона розповіла, що вранці російський дрон влучив у її вікно, внаслідок чого житло було повністю зруйноване.

Також із селища Біленького поліцейські евакуювали матір із неповнолітнім сином. Російські снаряди впали неподалік їхнього будинку.

У поліції зазначають, що російські війська продовжують атакувати Краматорськ та його околиці авіабомбами й FPV-дронами.