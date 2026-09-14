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Майже 80% родин першокласників подали заяви на "Пакунок школяра"

Заяву ще можна подати до 1 листопада.

Майже 80% родин першокласників подали заяви на "Пакунок школяра"
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Станом на сьогодні заяви на отримання "Пакунка школяра" подали майже 190 тисяч родин першокласників, з них 163 902 заяви вже погоджено. Батьки дітей, які цього року пішли до школи, ще можуть скористатися державною програмою. 

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

За даними міністерства освіти і науки України, до першого класу пішла 239 661 дитина. Тож майже 80% родин першачків уже подали заяви на отримання допомоги.

Якщо родина ще не подала заяву, зробити це можна до 1 листопада.

  • "Пакунок школяра" – це одноразова державна виплата у розмірі 5 тисяч гривень для родин, чиї діти цього року пішли до першого класу. Кошти можна використати на придбання необхідного для школи – зокрема одягу, взуття, канцелярського приладдя та інших речей. 
  • Держпрограма стартувала минулого року. Заяву на допомогу можна оформити у "Дії".
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