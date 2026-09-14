Майже 80% родин першокласників подали заяви на "Пакунок школяра"

Заяву ще можна подати до 1 листопада.

Станом на сьогодні заяви на отримання "Пакунка школяра" подали майже 190 тисяч родин першокласників, з них 163 902 заяви вже погоджено. Батьки дітей, які цього року пішли до школи, ще можуть скористатися державною програмою.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

За даними міністерства освіти і науки України, до першого класу пішла 239 661 дитина. Тож майже 80% родин першачків уже подали заяви на отримання допомоги.

Якщо родина ще не подала заяву, зробити це можна до 1 листопада.