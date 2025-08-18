Стартувала державна програма "Пакунок школяра". Заяву на допомогу вже можна оформити у "Дії"

Це одноразова виплата 5000 грн, щоб придбати все необхідне для навчання першокласників: канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття.

Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що розпочався прийом заявок на участь у державній програмі "Пакунок школяра". Заяву на допомогу вже можна оформити у "Дії".

Про це повідомили у Мінцополітики.

Там пояснили, що "Пакунок школяра" – це складова нової комплексної державної програми підтримки родин з дітьми. Вона передбачає одноразову допомогу розміром 5 тисяч гривень, щоб придбати все необхідне для навчання першокласників: канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття.

Отримати допомогу можуть батьки або законні представники дітей, які йдуть у 2025 році до першого класу в Україні.

За умовами програми, отримати допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Крім того, родинам, які перебувають за кордоном або тимчасово окупованих територіях, допомога призначатиметься після їх повернення в Україну.

Оформити допомогу можна через застосунок Дія. Для цього потрібно мати в Дії ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП). Спершу надійде сповіщення про можливість оформити заяву, в ньому буде покрокова інструкція. Для оформлення у розділі "Сервіси" слід знайти вкладку "Допомога від держави", а там "Пакунок школяра". Потім необхідно обрати дитину, на яку оформлюється заява, вибрати або відкрити Дія.Картку для виплат, перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

"Важливо: система АІКОМ (Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту-ред.) наповнюється поступово. Якщо ви не отримали пуш-сповіщення у Дії, це не означає, що ви не можете подати заяву або що про вас немає інформації — її внесуть найближчим часом. Коли дані будуть наявні в системі — це відобразиться у застосунку, і ви зможете оформити допомогу", – зазначили у міністерстві.

Також можна уточнити в закладі освіти, чи внесено дані про дитину в систему АІКОМ та перевірити коректність. Через тиждень після їх оновлення варто спробувати подати заяву ще раз.

Також письмову заяву можна подати в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Загалом оформити заяву можна до 15 листопада 2025 року. Тобто виплату призначать навіть якщо дитину записали до першого класу вже після початку навчального року. Використати кошти можна протягом 180 днів з моменту їх нарахування.

Допомога надається на кожну дитину: якщо в сім'ї, наприклад, двоє першокласників, виплата буде нарахована на обох дітей.

Кошти можна використати для покупок як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково – Дія.Карткою або карткою, оформленою за заявою до сервісного центру ПФУ. Гроші надійдуть після опрацювання заяви, зазвичай від 14 днів з моменту подання.