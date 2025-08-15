АРМА оголосило конкурс на управителя майном екснардепа Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на обрання управителя на майно екснардепа Віктора Медведчука.

Серед таких активів:

Житловий будинок, загальною площею 731, 6 кв м та земельна ділянка загальною площею 0,0775 га на березі Дніпра з видом на Оболонську набережну.

Квартира загальною площею 98,7 кв м у Деснянському районі Києва.

2 квартири загальною площею 51,2 кв м та 69,1 кв м в Оболонському районі Києва.

За оцінкою експертів, ринкова вартість активів становить понад 123 млн грн.

Кошти від управління будуть сплачуватися напряму до Державного бюджету України. То ж активи держзрадника працюватимуть на обороноздатність держави.

Конкурс на відбір управителя стартував через систему публічних закупівель Prozorro 14 серпня.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 29 серпня 2025 року.

Всі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, можуть подати свої пропозиції щодо управління цим арештованим активом.