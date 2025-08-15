РЖД у вогні
РЖД у вогні
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаЕкономікаДержава

АРМА оголосило конкурс на управителя майном екснардепа Медведчука

Ринкова вартість активів становить понад 123 млн грн.

АРМА оголосило конкурс на управителя майном екснардепа Медведчука
Фото: ОПУ

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на обрання управителя на майно екснардепа Віктора Медведчука

Серед таких активів: 

  • Житловий будинок, загальною площею 731, 6 кв м та земельна ділянка загальною площею 0,0775 га на березі Дніпра з видом на Оболонську набережну.
  • Квартира загальною площею 98,7 кв м у Деснянському районі Києва.
  • 2 квартири загальною площею 51,2 кв м та 69,1 кв м в Оболонському районі Києва.

За оцінкою експертів, ринкова вартість активів становить понад 123 млн грн.  

Кошти від управління будуть сплачуватися напряму до Державного бюджету України. То ж активи держзрадника працюватимуть на обороноздатність держави.

Конкурс на відбір управителя стартував через систему публічних закупівель Prozorro 14 серпня.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 29 серпня 2025 року.

Всі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, можуть подати свої пропозиції щодо управління цим арештованим активом.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies