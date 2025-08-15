АРМА оголосило конкурс на управителя майном екснардепа Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на обрання управителя на майно екснардепа Віктора Медведчука.
Серед таких активів:
- Житловий будинок, загальною площею 731, 6 кв м та земельна ділянка загальною площею 0,0775 га на березі Дніпра з видом на Оболонську набережну.
- Квартира загальною площею 98,7 кв м у Деснянському районі Києва.
- 2 квартири загальною площею 51,2 кв м та 69,1 кв м в Оболонському районі Києва.
За оцінкою експертів, ринкова вартість активів становить понад 123 млн грн.
Кошти від управління будуть сплачуватися напряму до Державного бюджету України. То ж активи держзрадника працюватимуть на обороноздатність держави.
Конкурс на відбір управителя стартував через систему публічних закупівель Prozorro 14 серпня.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 29 серпня 2025 року.
Всі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, можуть подати свої пропозиції щодо управління цим арештованим активом.