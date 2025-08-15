Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Норвегія виділяє Україні ще 1 млрд крон на закупівлю газу

Кошти будуть направлені на закупівлю природнього газу для опалювального сезону в Україні.

Норвегія виділяє Україні ще 1 млрд крон на закупівлю газу
Українське газове сховище
Фото: utg.ua

Норвегія додатково виділяє 1 мільярд норвезьких крон на закупівлю газу для України для проходження наступного опалювального сезону. 

Про це ідеться на сайті норвезького уряду.

"Президент Зеленський попросив нас допомогти забезпечити постачання електроенергії та тепла в Україні до чергової зими. Я дуже радий, що ми можемо позитивно відповісти на це прохання", – каже Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Нова підтримка Норвегії надається в додаток до раніше виділеного 1 млрд норвезьких крон на закупівлю газу в березні 2025 року.

"Ми беремо на себе свою частку відповідальності за підтримку України в критичний час. В енергетичному секторі ми вже давно є важливим партнером для України. Ми й надалі будемо ним", – каже Міністр закордонних справ Ейде.

Очікується, що загальна норвезька підтримка у 2025 році забезпечить постачання газу, а отже, і тепла та електроенергії, приблизно для 1 мільйона сімей протягом опалювального сезону 2025–2026 років. 

Кошти будуть використані для закупівлі газу від західних постачальників. Як і раніше, кошти надходять через Європейський банк реконструкції та розвитку, а одержувачем є українська державна газова компанія "Нафтогаз".
