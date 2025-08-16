Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаЕкономікаДержава

Кулеба: восени людей у прифронтових регіонах підтримають у сфері економіки, освіти, охорони здоров’я та житла

Кабінет Міністрів України розпочав практичну реалізацію Програми підтримки прифронтових регіонів.

Кулеба: восени людей у прифронтових регіонах підтримають у сфері економіки, освіти, охорони здоров’я та житла
Фото: Макс Требухов

Кабінет Міністрів України розпочав практичну реалізацію Програми підтримки прифронтових регіонів. Зокрема вже восени люди у прифронтових регіонах отримають підтримку у сфері економіки, освіти, охорони здоров’я тощо.

Як пише пресслужба мінстерства розвитку громад та територій, про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він повідомив, що з 10 вересня аграрії прифронтових територій зможуть подавати заявки на дотації «1000 грн за гектар» через Державний аграрний реєстр. Уже з 1 вересня критично важливі підприємства отримають право бронювати до 100% своїх працівників, щоб утримати виробництво навіть у зонах бойових дій. З 1 листопада розпочнеться прийом заявок на гранти для садів та теплиць із компенсацією до 80% витрат.

Розширена програма «єОселя» тепер доступна для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових громад. Уже з 10 вересня люди зможуть оформлювати іпотеку з державною компенсацією: до 70% першого внеску, до 70% щомісячного платежу протягом першого року, а також до 40 тисяч гривень супутніх витрат – комісій, зборів, страхування.

З вересня всі учні початкових класів по всій країні та старшокласники у прифронтових областях отримають безкоштовне гаряче харчування. На це Кабінет Міністрів виділив майже 780 мільйонів гривень. Паралельно модернізуються харчоблоки – ще понад 210 шкіл цього року обладнають сучасною технікою.

У громадах, де існує постійна загроза обстрілів, розгортається мережа укриттів і захисних споруд у школах, садочках, будинках культури та громадських просторах. На ці потреби держава спрямувала 6,2 мільярда гривень, ще 1,6 мільярда гривень передбачено на шкільні автобуси, 500 мільйонів гривень – на протипожежний захист, а 200 мільйонів гривень – на металодетектори. 

Кожна сім’я, яка опалює житло самостійно, отримає 19 400 гривень на закупівлю дров, вугілля чи пелет. Виплати відбудуться у вересні-жовтні. З жовтня для сімей у прифронтових громадах діятиме щомісячна компенсація вартості 100 кВт електроенергії.

З вересня на 20% зростає фінансування медичних закладів у віддалених громадах – за кожного пацієнта. У вересні також набули чинності нові коефіцієнти для швидкої допомоги, що дозволяють забезпечити стабільну роботу бригад у прифронтових районах.

Кулеба зазначив, що другий пакет Програми буде сфокусований на розширенні можливостей для бізнесу, підвищенні зарплат для вчителів, медиків і соціальних працівників, підтримці лікарень та збільшенні пенсій у прифронтових громадах. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies