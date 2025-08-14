Мінрегіон і катарська компанія домовилися про відновлення концесії порту “Ольвія”

Порт передали в управління “Кютерміналз Ольвія” ще у серпні 2020-го на 35 років.

Міністерство розвитку громад, ТОВ “Кютерміналз Ольвія” і катарська компанія QTerminals підписали меморандум про співпрацю та взаєморозуміння щодо відновлення концесійного проєкту у спеціалізованому морському порту “Ольвія” в Миколаївській області.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Порт “Ольвія” передали в управління “Кютерміналз Ольвія” у серпні 2020 року на 35 років. За умовами договору, концесіонер має інвестувати у розвиток порту та міста, зберігати робочі місця і сплачувати кошти державі за користування. Проєкт зупинили після початку повномасштабного вторгнення Росії.

З жовтня 2025 року набуде чинності закон “Про публічно-приватне партнерство” №4510-ІХ, який дозволить змінювати умови концесійних договорів у разі форс-мажору, зокрема тимчасово призупиняти дію, переглядати фінансові умови та вирішувати соціальні питання працівників.

У міністерстві наголосили, що відновлення інвестиційного проєкту з катарським партнером є сигналом для міжнародної спільноти про стійкість України та готовність до відбудови навіть в умовах війни. Концесійні проєкти розглядають як важливий інструмент залучення приватних інвестицій для модернізації портової інфраструктури.