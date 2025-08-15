ДПС нагадала бізнесу із прифронтових територій, що він може тимчасово не сплачувати податки

Таке право мають, зокрема, підприємства і ФОПи, що зазнали руйнування або часткового пошкодження виробничих потужностей.

Державна податкова служба повідомила, що платники податків із прифронтових регіонів, які постраждали від бойових дій, можуть отримати тимчасове звільнення від виконання податкових обов’язків.

Як ідеться на сайті ДПС, це право передбачене відповідним наказом Міністерства фінансів. Воно дозволяє переносити строки подання звітності та сплати податків на час після завершення воєнного стану або відновлення можливості їх виконувати.

Право на звільнення мають:

підприємства та ФОПи, що зазнали руйнування або часткового пошкодження виробничих потужностей;

втратили комп’ютерне чи інше обладнання;

перебувають на території бойових дій або в окупації;

втратили доступ до приміщень чи інших активів.

Що передбачає пільга:

перенесення строків подання звітності та сплати визначених податків і зборів;

звільнення від штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових чи акцизних накладних, а також за порушення порядку використання РРО/ПРРО.

Щоб оформити пільгу, треба подати до податкової заяву у довільній формі з документами, що підтверджують неможливість виконання обов’язків — актами ДСНС про руйнування, даними з держреєстрів, витягами з ЄРДР, банківськими виписками тощо.

Документи можна подати за місцем реєстрації, у будь-якому сервісному центрі ДПС особисто, поштою або через електронний кабінет.