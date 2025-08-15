«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаЕкономікаБізнес

ДПС нагадала бізнесу із прифронтових територій, що він може тимчасово не сплачувати податки

Таке право мають, зокрема, підприємства і ФОПи, що зазнали руйнування або часткового пошкодження виробничих потужностей.

пошкоджена російським обстрілами аптека, фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

Державна податкова служба повідомила, що платники податків із прифронтових регіонів, які постраждали від бойових дій, можуть отримати тимчасове звільнення від виконання податкових обов’язків.

Як ідеться на сайті ДПС, це право передбачене відповідним наказом Міністерства фінансів. Воно дозволяє переносити строки подання звітності та сплати податків на час після завершення воєнного стану або відновлення можливості їх виконувати.

Право на звільнення мають:

  • підприємства та ФОПи, що зазнали руйнування або часткового пошкодження виробничих потужностей;
  • втратили комп’ютерне чи інше обладнання;
  • перебувають на території бойових дій або в окупації;
  • втратили доступ до приміщень чи інших активів.

Що передбачає пільга:

  • перенесення строків подання звітності та сплати визначених податків і зборів;
  • звільнення від штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових чи акцизних накладних, а також за порушення порядку використання РРО/ПРРО.

Щоб оформити пільгу, треба подати до податкової заяву у довільній формі з документами, що підтверджують неможливість виконання обов’язків — актами ДСНС про руйнування, даними з держреєстрів, витягами з ЄРДР, банківськими виписками тощо.

Документи можна подати за місцем реєстрації, у будь-якому сервісному центрі ДПС особисто, поштою або через електронний кабінет.
