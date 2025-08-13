​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Уряд дозволив бронювати 100% працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях

Уряд схвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних.

Уряд дозволив бронювати 100% працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях
Фото: chamber.ua

Кабмін схвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, передбачено можливість стовідсоткового бронювання працівників критично важливих підприємств у зонах можливих чи активних бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. 

"Це рішення дозволяє підтримати бізнес, який працює в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони. Ми створюємо механізм, який гнучко реагує на виклики та дає змогу підприємствам продовжувати свою діяльність навіть під час активних бойових дій", — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Згідно зі змінами, до 100% військовозобов’язаних можуть бути заброньовані на підприємствах, які офіційно визнані критично важливими та фактично працюють на територіях можливих або активних бойових дій, без установленої дати завершення. Перелік таких територій веде Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал "Дія" державним органом, який визнав підприємство критично важливим, на підставі звернення обласної військової адміністрації за місцем фактичної діяльності підприємства.

Запроваджені зміни сприятимуть сталому функціонуванню прифронтових підприємств, дозволять зберегти робочі місця та забезпечать безперервне виконання завдань у сфері оборони та життєзабезпечення регіонів.

При цьому порядок бронювання залишається незмінним. Підприємство має бути включене до переліку критично важливих за поданням уповноваженого органу; заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал "Дія", а списки для бронювання формує та подає саме підприємство. 
