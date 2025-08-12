«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів

Зокрема, можуть ввести зимову вступну кампанію.

Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити зміни для спрощення вступу до закладів вищої освіти, пише «Укрінформ»

Серед можливих новацій — проведення зимової вступної кампанії, щоб абітурієнти не чекали наступного літа у разі невдалого вступу.

Як повідомив глава держави на Українському молодіжному форумі 2025: «Молодь Тут!», пропозицію він обговорив з прем’єр-міністром, урядовцями, міністром фінансів, міністром освіти та представниками свого Офісу. Зеленський пояснив, що через воєнний час і складнощі цього літа варто створити більш гнучкі можливості для вступу.

За його словами, під час наради обговорили й інші ініціативи, які ще потребують аналізу. Остаточні рішення уряд планує напрацювати упродовж десяти днів.

  • Раніше уряд дозволив визнання освіти, здобутої на тимчасово окупованих територіях України. Це стосується професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
﻿
