Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів

Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити зміни для спрощення вступу до закладів вищої освіти, пише «Укрінформ».

Серед можливих новацій — проведення зимової вступної кампанії, щоб абітурієнти не чекали наступного літа у разі невдалого вступу.

Як повідомив глава держави на Українському молодіжному форумі 2025: «Молодь Тут!», пропозицію він обговорив з прем’єр-міністром, урядовцями, міністром фінансів, міністром освіти та представниками свого Офісу. Зеленський пояснив, що через воєнний час і складнощі цього літа варто створити більш гнучкі можливості для вступу.

За його словами, під час наради обговорили й інші ініціативи, які ще потребують аналізу. Остаточні рішення уряд планує напрацювати упродовж десяти днів.