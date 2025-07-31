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Лубінець: Україна визнаватиме освіту, здобуту на ТОТ

Це стосується професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Лубінець: Україна визнаватиме освіту, здобуту на ТОТ
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Кабінет міністрів дозволив визнання освіти, здобутої на тимчасово окупованих територіях України. Це стосується професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

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Про це написав у телеграмі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. 

"Я неодноразово порушував це питання, зокрема у Спеціальній доповіді щодо додержання прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також у Щорічних доповідях", – зазначив він. 

Як це відбуватиметься:

  • подаватиметься  заява, освітня декларація та інші необхідні документи до закладу освіти;
  • проведитимкть установчу співбесіду між заявником і комісією;
  • комісія ухвалюватиме рішення про можливість проведення оцінювання;
  • проведитиметься оцінювання результатів навчання у визначених формах;
  • комісія оформлюватиме протокол з рекомендаціями за результатами оцінювання;
  • керівник закладу затверджуватиме наказ про визнання результатів навчання на підставі висновків комісії.

Також оприлюднили перелік спеціальностей та професій, за якими результати навчання не визнаються.

Не підлягають визнанню результати, здобуті на магістерському, освітньо-науковому або освітньо-творчому рівнях. Виняток — магістерські програми медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, які буде враховано.

"Затвердження Порядку — це можливість для людей з ТОТ не просто підтвердити свої результати навчання, а повернутися в український простір і стати активними учасниками відновлення та розвитку країни", – наголосив Лубінець. 
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