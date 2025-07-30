Росіяни вчитимуть управлінню дронами 7-річних дітей на ТОТ

Росіяни зменшили вік школярів для участі в "гонці дронів", тепер у них можуть брати участь семирічні діти.

Про це інформує Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують мілітаризувати українських дітей. Тепер у так званій “гонці дронів” братимуть участь діти від 7 років.

"Захід відбувається в межах проєкту "бєрлога", який курується адміністрацією путіна. Переможці отримують поїздки на полігони, “лекції” від бойовиків та преференції в школах", — ідеться у повідомленні.

У ЦНС наголошують, що участь у таких навчаннях семирічних дітей це не освіта — це військова підготовка неповнолітніх. "Кожен факт використання дітей у війні — це воєнний злочин".