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Росіяни вчитимуть управлінню дронами 7-річних дітей на ТОТ

Окупанти продовжують мілітаризувати українських дітей в окупації.

Росіяни вчитимуть управлінню дронами 7-річних дітей на ТОТ
Фото: ЦНС

Росіяни зменшили вік школярів для участі в "гонці дронів", тепер у них можуть брати участь семирічні діти. 

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Про це інформує Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують мілітаризувати українських дітей. Тепер у так званій “гонці дронів” братимуть участь діти від 7 років.

"Захід відбувається в межах проєкту "бєрлога", який курується адміністрацією путіна. Переможці отримують поїздки на полігони, “лекції” від бойовиків та преференції в школах", — ідеться у повідомленні.

У ЦНС наголошують, що участь у таких навчаннях семирічних дітей це не освіта — це військова підготовка неповнолітніх. "Кожен факт використання дітей у війні — це воєнний злочин".
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