​Поліцейські затримали 26-річного киянина, який п'яним катався між вагонами метро

Свій вчинок він пояснив тим, що робив це "на спір".

У київському метро поліцейські затримали чоловіка, який їхав між вагонами електропотягу. Інцидент відбувся сьогодні на станції метро "Славутич".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Побачивши поліцейських, 26-річний киянин почав тікати та чинити опір. Однак, правоохоронці затримали порушника – він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що "на спір" катався між вагонами, а намагався втекти від правоохоронців аби уникнути відповідальності.

На затриманого поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

Санкція статті передбачає накладення штрафу, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Фото: Нацполіція

Нещодавно в Києві затримали 49-річного "екстремала", який катався між вагонами метро. Свої дії він пояснив тим, що хотів "відчути екстрим".

У травні п'яний киянин розбив скло в метро, бо хотів потрапити у сусідній вагон.

"Зачепери" - це люди, переважно підлітки, які займаються зачепінгом - екстремальним катанням на зовнішніх частинах рухомого транспорту- потягів, трамваїв чи метро. Вони можуть чіплятися до вагонів, сидіти на дахах або стояти на східцях під час руху транспорту. Часто це робиться заради відео чи фото для соцмереж.

Попри те, що для багатьох це виглядає як розвага, зачепінг є вкрай небезпечним. Він може призвести до серйозних травм або навіть смерті - через ураження струмом від контактної мережі або падіння з рухомого транспорту.