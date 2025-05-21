П'яний киянин розбив скло в метро, бо хотів потрапити у сусідній вагон

Тепер йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Правоохоронці повідомили про підозру киянину, який розбив скло у вагоні метрополітену.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Інформацію про подію поліцейські виявили під час моніторингу мережі Інтернет. У деяких телеграм-каналах було опубліковано допис про те, що пасажир пошкодив міжвагонне скло поїзду, яке курсує зеленою гілкою.

Особу порушника встановили - ним виявився 19 - річний місцевий мешканець який в момент злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з правоохоронцями юнак пояснив свої дії тим, що таким чином хотів попасти у сусідній вагон.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу - хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.