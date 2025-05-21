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Росіяни атакували два дошкільні заклади у Херсоні

У приміщеннях вибиті вікна і пошкоджені дахи.

Росіяни атакували два дошкільні заклади у Херсоні
Фото: Херсонська МВА

Російська армія атакувала два заклади дошкільної освіти у Дніпровському районі Херсона. У приміщеннях вибиті вікна.

Про це інформує Херсонська МВА.

"Російські терористи атакували два заклади дошкільної освіти у Дніпровському районі Херсона", — зазначають в МВА.

Фото: Херсонська МВА

В одному закладі – внаслідок чергової атаки ворожого безпілотника вночі – пошкоджено дах і вікна. В іншому – внаслідок денного артобстрілу – вікна, двері, цоколь і доріжка.
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