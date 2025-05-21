Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Харківській області, є жертви (оновлено)

Під завалами будинку може перебувати ще один постраждалий.

Оновлення. За інформацією ДСНС, у селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок удару КАБами зруйновано під'їзд триповерхового житлового будинку. За попередніми даними, одна людина загинула, ще 4 постраждали.

Унаслідок російського авіаудару по житловому будинку у Куп'янську-Вузловому на Харківщині поранень зазнали 70- та 66-річна жінки.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

"Внаслідок удару пошкоджено під’їзд триповерхового будинку, руйнувань зазнали також сусідні багатоквартирні будинки та приватний сектор. Наразі правоохоронці встановлюють всіх постраждалих громадян, а також документують наслідки авіаційного удару", — ідеться у повідомленні.

За інформацією Суспільного, у поліції зазявляють, що під завалами будинку ще може перебувати чоловік.

Фото: Нацполіція Харківської області

"Жінки відмовилися від госпіталізації й залишилися там. В однієї закрита черепно-мозкова травма з акубаротравмою, у другої — легкі тілесні ушкодження. Є обов'язкова евакуація, і межах неї ці жінки можуть звернутися, і ми можемо вивезти їх. Але це рішення вони поки що не ухвалили. Попередньо, зі слів однієї з постраждалих, під завалами може бути її чоловік. Це лівий берег, там небезпечно. Поліція зараз оцінить ситуацію, і буде зрозуміло, що робити далі", — зазначили у поліції.