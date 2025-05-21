Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ декілька моделей спеціалізованих човнів українського виробництва

Човни можуть виконувати широкий спектр завдань в умовах як відкритого моря, так і гирл річок, великих озер тощо.

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України декілька моделей спеціалізованих човнів українського виробництва..

Як зазначає Міноборони, човни можуть виконувати широкий спектр завдань в умовах як відкритого моря, так і гирл річок, великих озер тощо. Конструктивні особливості українських човнів дозволяють використовувати їх у важкодоступних місцях – плавнях, на кам’янистих, замулених водоймах.

Човни мають підвищену стійкість до помірного хвилювання водної поверхні, значну вантажопідйомність та невелику осадку.

Залежно від завдань човни можуть оснащуватися носовою туреллю, системами радіоелектронної боротьби, ехолотами, лафетами, мобільними м’якими паливними баками та іншим спеціалізованим спорядженням, адаптованим до умов сучасного бою.

Ці човни вже пройшли випробування у реальних умовах.