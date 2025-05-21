Трамп оголосив про фінансування проекту “Золотий купол” на 25 млрд доларів (оновлено)

“Золотий купол” - це створення протиповітряної оборонної бульбашки з датчиків, супутників та ракетних батарей по всій території США.

Президент США Дональд Трамп оголосив про виділення 25 млрд доларів на оборонний проєкт “Золотий купол”. Це лише частина вартості національної ракетної системи.

Про це повідомив The Guardian.

Презентація відбулася в Овальному кабінеті за участі міністра оборони Піта Геґсета. Проєкт, ймовірно, очолить генерал Майкл Гетлайн, заступник начальника космічних операцій Космічних сил.

Оборонний проєкт “Золотий купол” - це створення протиповітряної оборонної бульбашки з датчиків, супутників та ракетних батарей по всій території США.

“Золотий купол” — це не одна велика парасолька, яку ми купуємо, щоб захистити батьківщину від низки загроз”, — заявив головнокомандувач Космічних сил генерал Ченс Зальцман, і додав, що багато датчиків та систем для цих зусиль вже існують, але їх потрібно об’єднати програмною основою.

Як зазначається, бюджетне управління Конгресу підрахувало, що національна система протиракетної оборони з балістичних та крилатих ракет коштуватиме понад 500 млрд доларів протягом наступних двох десятиліть.