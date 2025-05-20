Джордже Сіміон закликав Конституційний Суд Румунії скасувати результат виборів

На його думку, було зовнішнє втручання у вибори державних та недержавних суб'єктів.

Проросійський кандидат в президенти Румунії Джордже Сіміон закликав Конституційний Суд скасувати результат виборів.

“Я офіційно прошу Конституційний Суд скасувати президентські вибори в Румунії (травень 2025 року)”, - йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що вибори слід скасувати з тих самих причин, з яких були скасовані грудневі вибори, а саме через зовнішнє втручання державних та недержавних суб'єктів.

“Цього разу доведено доказами! Ні Франція, ні Молдова, ні хтось інший не має права втручатися у вибори іншої держави”, - написав ультраправий політик.

Він звернувся до румунів із закликом терміново звернутися до Конституційного Суду” з проханням скасувати цей фарс”.

“Ми не здамося і не зрадимо! Це лише початок великої перемоги!” - підсумував Сіміон.