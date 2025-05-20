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Джордже Сіміон закликав Конституційний Суд Румунії скасувати результат виборів

На його думку, було зовнішнє втручання у вибори державних та недержавних суб'єктів. 

Джордже Сіміон закликав Конституційний Суд Румунії скасувати результат виборів
Джордже Сіміон
Фото: EPA/UPG

Проросійський кандидат в президенти Румунії Джордже Сіміон закликав Конституційний Суд скасувати результат виборів.

“Я офіційно прошу Конституційний Суд скасувати президентські вибори в Румунії (травень 2025 року)”, - йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що вибори слід скасувати з тих самих причин, з яких були скасовані грудневі вибори, а саме через зовнішнє втручання державних та недержавних суб'єктів. 

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“Цього разу доведено доказами! Ні Франція, ні Молдова, ні хтось інший не має права втручатися у вибори іншої держави”, - написав ультраправий політик.

Він звернувся до румунів із закликом терміново звернутися до Конституційного Суду” з проханням скасувати цей фарс”. 

“Ми не здамося і не зрадимо! Це лише початок великої перемоги!” - підсумував Сіміон.

  • У другому турі виборів президента Румунії переміг проукраїнський та проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан. За нього віддали свої голоси 53,6% виборців. У коментарі LB.ua Нікушор Дан наголосив на важливості підтримки України.
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