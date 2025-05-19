Зеленський запросив новообраного президента Румунії відвідати Україну

Володимир Зеленський провів тедефонну розмову із новообраним Президентом Румунії Нікушором Даном і запросив відвідати Україну.

Про це президент України розповів у соцмережах.

"Привітав із перемогою на президентських виборах. Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі", — наголошує глава держави.

Президент України висловив повагу до вибору румунського народу. "Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість", — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави запросив Нікушора Дана приїхати до України, очільники держав також обговорили найближчі можливості зустрітися.