Зеленський запросив новообраного президента Румунії відвідати Україну

Володимир Зеленський провів тедефонну розмову із новообраним Президентом Румунії Нікушором Даном і запросив відвідати Україну.
Про це президент України розповів у соцмережах.
"Привітав із перемогою на президентських виборах. Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі", — наголошує глава держави.
Президент України висловив повагу до вибору румунського народу. "Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість", — зазначив Володимир Зеленський.
Глава держави запросив Нікушора Дана приїхати до України, очільники держав також обговорили найближчі можливості зустрітися.
- У другому турі виборів президента Румунії переміг проукраїнський та проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан. За нього віддали свої голоси 53,6% виборців. У коментарі LB.ua Нікушор Дан наголосив на важливості підтримки України.