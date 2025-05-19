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Зеленський запросив новообраного президента Румунії відвідати Україну

Президент України привітав Нікушора Дана з перемогою.

Зеленський запросив новообраного президента Румунії відвідати Україну
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський провів тедефонну розмову із новообраним Президентом Румунії Нікушором Даном і запросив відвідати Україну.

Про це президент України розповів у соцмережах.

"Привітав із перемогою на президентських виборах. Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі", — наголошує глава держави. 

Президент України висловив повагу до  вибору румунського народу. "Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість", — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави запросив Нікушора Дана приїхати до України, очільники держав також обговорили найближчі можливості зустрітися.

  • У другому турі виборів президента Румунії переміг проукраїнський та проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан. За нього віддали свої голоси 53,6% виборців. У коментарі LB.ua Нікушор Дан наголосив на важливості підтримки України.
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