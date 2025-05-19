Головне за ніч та ранок понеділка, 19 травня: атака дронів на Сумщину, 175 боєзіткнень, вибори президента в Румунії та в Польщі

Нічна повітряна атака, 175 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, операція СБУ в Чорному морі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував на сьогодні подальше обговорення з іншими лідерами примушування Путіна до припинення вогню в Україні.

У дописі в X він повідомив, що спільно з французьким президентом Еммануелем Макроном, італійською прем'єркою Джорджою Мелоні, британським прем'єр-міністром Кіром Старемром обговорював цю тему у розмові з американським президентом Дональдом Трампом.

Розмову провели напередодні дзвінка Трампа і Путіна, запланованого на сьогодні.

"Путін повинен погодитися на припинення вогню і мирні переговори", – написав Мерц.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 175 боїв, найбільше (65) – на Покровському напрямку.

Сили оборони уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб, 2 пункти управління та ще одну іншу важливу ціль противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченка, Вільного Поля, Рівнополя.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1040 окупантів, 1 танк ворога, 5 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 88 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення ворожа армія втратила близько 947 770 солдатів.

https://lb.ua/society/2025/05/19/677166_oborontsi_znishchili_ponad_1000.html

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сумщина цієї ночі була під атакою російських БпЛА. У Шосткинській громаді повідомили про влучання шести російських безпілотників. У області є поранені.

Більше інформації – в новині.

ППО знешкодила 76 із 112 запущених Росією дронів.

41 дрон збили, а 35 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Докладніше – в новині.

Бійці СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів атакували ворожу РЛС і склади на газовидобувних платформах у Чорному морі, відомих як "вишки Бойка". Атаку здійснили співробітники 13 Головного управління Департаменту військової контррозвідки.

Її ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах, повідомили в СБУ.

"Спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Унаслідок атаки знищено РЛС «Нева», яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці", – повідомили в Службі.

У другому турі виборів президента Румунії переміг проукраїнський та проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан. За нього віддали свої голоси 53,6% виборців, пише румунська служба "Радіо свобода".

Суперник Дана, ультраправий політик Джордж Сіміон отримав 46,40% голосів.

У другому турі виборів проголосували понад 11,6 мільйона румунів, що означає явку 64,72%.

З "історичною перемогою" на виборах Дана уже привітав український президент Володимир Зеленський. Для України, сусіда і друга Румунії, важливо бути з цією країною надійними партнерами, сказав він.

Новообраний президент Румунії Нікушор Дан переконаний, що Румунія має продовжувати політику підтримки України.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання LB.ua.

«Я думаю, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну і докладатися до спільних європейських зусиль (стосовно безпеки – ред.) у збалансований спосіб», – заявив Дан.

Національна виборча комісія Польщі оголосила, що Рафал Тшасковський, мер Варшави та кандидат від "Громадянської коаліції" прем'єр-міністра Дональда Туска, став переможцем першого туру президентських виборів, набравши 31,36% голосів.

Кароль Навроцький, якого підтримала партія "Право і справедливість" (PiS), здобув 29,54%. Кандидат від Конфедерації Славомір Менцен посів третє місце з 14,81%.

1 червня Тшасковський та Навроцький зустрінуться у другому турі президентських виборів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!