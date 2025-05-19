СБУ парним ударом дронів знищила російську РЛС, розташовану на "вишках Бойка" в Чорному морі. Відео

Також під атаку потрапили складські приміщення росіян.

Бійці СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів атакувала ворожу РЛС і склади на газовидобувних платформах у Чорному морі, відомих як "вишки Бойка". Атаку провели співробітники 13 Головного управління Департаменту військової контррозвідки.

Її ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах. Про це повідомили в СБУ.

"Спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Унаслідок атаки знищено РЛС «Нева», яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці", – повідомили в Службі.

СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі



➡️ https://t.co/p8xNFRjLLs pic.twitter.com/njFu9e2ydl — СБ України (@ServiceSsu) May 19, 2025