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СБУ парним ударом дронів знищила російську РЛС, розташовану на "вишках Бойка" в Чорному морі. Відео

Також під атаку потрапили складські приміщення росіян. 

СБУ парним ударом дронів знищила російську РЛС, розташовану на "вишках Бойка" в Чорному морі. Відео
СБУ знищила російську РЛС на вишках Бойка
Фото: скріншот

Бійці СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів атакувала ворожу РЛС і склади на газовидобувних платформах у Чорному морі, відомих як "вишки Бойка". Атаку провели співробітники 13 Головного управління Департаменту військової контррозвідки.

Її ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах. Про це повідомили в СБУ. 

"Спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Унаслідок атаки знищено РЛС «Нева», яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці", – повідомили в Службі. 

  • Вишки Бойка – бурові газовидобувальні станції, розташовані біля берегів Криму. Сили оборони неодноразово атакували їх, аби завадити ворогу використовувати вишки у воєнних цілях.  
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