У Ватикані завершилась церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV
У Ватикані завершилась церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV
«Тактика залякування не спрацювала»: Кислиця допустив, що у Стамбулі очільник делегації РФ хотів залякати його особисто
«Тактика залякування не спрацювала»: Кислиця допустив, що у Стамбулі очільник делегації РФ хотів залякати його особисто
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
ГУР: РФ планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети
ГУР: РФ планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети
У Румунії на президентських виборах фіксують найвищу явку за останні 20 років
У Румунії на президентських виборах фіксують найвищу явку за останні 20 років
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вчора вбили в Херсонській області двох людей, шістьох поранили

Били по заводу та будинках. 

Росіяни вчора вбили в Херсонській області двох людей, шістьох поранили
Фото: EPA/UPG

Учора Росія вбила в Херсонській області двох людей, ще шестеро поранені. Била, зокрема, по заводу.

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Козацьке, Веселе, Новоолександрівка, Станіслав, Антонівка, Гончарне, Тягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Миколаївка, Широка Балка, Шляхове, Олександрівка, Берислав, Урожайне, Новоберислав, Зміївка, Понятівка, Придніпровське, Білозерка, Садове, Високе, Бургунка, Велетенське, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Микільське, Михайлівка, Новотягинка, Осокорівка, Софіївка, Степанівка, Токарівка, Червоний Маяк та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові били по соціальній та залізничній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 17  приватних будинків. Також окупанти понівечили завод, стільникову вежу, гараж та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні. 

Серед іншого, ворог атакував учора Центральний район Херсона. Пошкоджень зазнали оселі херсонців. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies