Росіяни вчора вбили в Херсонській області двох людей, шістьох поранили

Били по заводу та будинках.

Учора Росія вбила в Херсонській області двох людей, ще шестеро поранені. Била, зокрема, по заводу.

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Козацьке, Веселе, Новоолександрівка, Станіслав, Антонівка, Гончарне, Тягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Миколаївка, Широка Балка, Шляхове, Олександрівка, Берислав, Урожайне, Новоберислав, Зміївка, Понятівка, Придніпровське, Білозерка, Садове, Високе, Бургунка, Велетенське, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Микільське, Михайлівка, Новотягинка, Осокорівка, Софіївка, Степанівка, Токарівка, Червоний Маяк та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові били по соціальній та залізничній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили завод, стільникову вежу, гараж та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Серед іншого, ворог атакував учора Центральний район Херсона. Пошкоджень зазнали оселі херсонців.