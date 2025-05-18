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Керівника РТЦК у Харкові і заступника відсторонили від роботи після загибелі цивільного у військкоматі

За попередніми даними правоохоронців, чоловік покінчив життя самогубством. 

Керівника РТЦК у Харкові і заступника відсторонили від роботи після загибелі цивільного у військкоматі
ТЦК, ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

Начальника РТЦК та СП у Харкові і його заступника тимчасово відсторонили від виконання службових обов’язків після того, як 12 травня на території військкомату загинув 39-річний цивільний.

Про це повідомило оперативне командування «Схід».

Смерть настала внаслідок падіння з вікна третього поверху адміністративної будівлі. За попередніми даними правоохоронців, чоловік покінчив життя самогубством. Слідчо-оперативна група та експерти встановили, що він вистрибнув із вікна. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». 

Також матеріали передали до Державного бюро розслідувань для перевірки дій військовослужбовців та працівників ТЦК. Також командувач військ оперативного командування «Схід» призначив службове розслідування, щоб з’ясувати всі обставини трагедії. 

«Командування надає повне сприяння слідству. У разі встановлення провини посадових осіб вони будуть притягнуті до суворої відповідальності», — заявили в ОК «Схід».

Після завершення слідчих дій та відповідного судового рішення ухвалять необхідні дисциплінарні та кадрові рішення. У разі оголошення підозр посадовцям ТЦК їх негайно відсторонять.
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