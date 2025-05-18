Україні вдалося повернути з окупації ще одну дитину

Після трьох років окупації юнак нарешті повернувся до батька.

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA вдалося врятувати 15-річного юнака з тимчасово окупованої території України.

Про це повідомляє директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Після смерті мами на початку 2022 року хлопець залишився жити з родичами — тіткою, бабусею та дідусем. Вони піклувалися про нього, але самі не мали змоги виїхати.

Тим часом батько хлопця весь цей час залишався на зв’язку — підтримував сина та родину покійної дружини і шукав будь-яку можливість повернути сина додому. Але через окупацію зробити це самотужки було неможливо.

"Завдяки спільним зусиллям команди Офісу Омбудсмана та підтримці країни-посередника Держави Катар вдалося знайти безпечний шлях і повернути дитину до рідного батька", — зазначає Зарівна.

Юнак нарешті обійняв тата після тривалої розлуки, непевності й життя в окупації.