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Україні вдалося повернути з окупації ще одну дитину

Після трьох років окупації юнак нарешті повернувся до батька.

Україні вдалося повернути з окупації ще одну дитину
Фото: Дар'я Зарівна

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA вдалося врятувати 15-річного юнака з тимчасово окупованої території України.  

Про це повідомляє директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Після смерті мами на початку 2022 року хлопець залишився жити з родичами — тіткою, бабусею та дідусем. Вони піклувалися про нього, але самі не мали змоги виїхати. 

Тим часом батько хлопця весь цей час залишався на зв’язку — підтримував сина та родину покійної дружини і шукав будь-яку можливість повернути сина додому. Але через окупацію зробити це самотужки було неможливо.  

"Завдяки спільним зусиллям команди Офісу Омбудсмана та підтримці країни-посередника Держави Катар вдалося знайти безпечний шлях і повернути дитину до рідного батька", — зазначає Зарівна.  

Юнак нарешті обійняв тата після тривалої розлуки, непевності й життя в окупації. 

  • Учора у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину, яка понад три роки не бачила своїх рідних.
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