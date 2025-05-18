Дрони-перехоплювачі Сил безпілотних систем знищили 100 "Шахедів"

Бійці підрозділ Darknode 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем перехопили 100 ударних дронів ворога типу Shahed і “Гербера”.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем.

Зокрема підрозділ Darknode знищив 76 одиниць Shahed‑136 — дронів-камікадзе іранського виробництва та 24 одиниці "Гербера" — спрощеної модифікації Shahed-136, що виготовляється на території РФ.

Уперше в історії сучасної війни ударні БПЛА дальнього радіусу дії системно перехоплюються іншими безпілотними літальними апаратами, зазначають у СБС.

Такий підхід демонструє високу економічну ефективність: вартість ракети протиповітряної оборони може сягати 1 млн доларів, тоді як дрон-перехоплювач — близько 5 000 доларів.

Сили безпілотних систем активно масштабують цей напрям, щоб компенсувати дефіцит традиційних засобів ППО та посилити захист українських міст від терористичних атак з боку РФ.