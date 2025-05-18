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Рятувальники евакуювали 10 дітей із прикордоння Сумщини

Матір двох дітей загинула під час учорашньої атаки російського дрона у Білопіллі.

Рятувальники евакуювали 10 дітей із прикордоння Сумщини
Фото: скріншот

Рятувальники евакуювали 10 дітей із прикордонних територій Сумської області, матері яких загинули та постраждали унаслідок атаки російського дрона по рейсовому автобусу у БІлопіллі 17 травня.

Про це інформує МВС України. 

"Рятувальники евакуювали з прикордоння Сумщини 10 дітей. Їхні матері перебували в автобусі, по якому 17 травня російські війська завдали удару", — ідеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, під час атаки мати вісьмох дітей отримала поранення, а мати ще двох — загинула.

Дітей та двох дорослих евакуювали в більш безпечне місце, де їх уже чекали психологи ДСНС і медики.
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