Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині 8 людей зазнали поранень

Упродовж минулої доби російські військові атакували соціальну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранень зазнали 8 людей.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Молодіжне, Іванівка, Микільське, Токарівка, Новотягинка, Білозерка, Ромашкове, Томина Балка, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Раківка, Томарине, Осокорівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Новорайськ, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 3 приватні будинки.
Також окупанти понівечили станцію технічного обслуговування, гараж, стільникову вежу, газогін та приватний автомобіль.
Через російську агресію 8 жителів Херсонщини дістали поранення.
- Ворог уночі атакував Дніпропетровську область. Є пошкодження будинків. Також у Запорізькій області троє людей поранені унаслідок обстрілів Оріхова.