Головне за суботу, 17 травня: наслідки удару по автобусу на Сумщині, понад 130 боєзіткнень, Зеленський в Римі

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 травня відбулося 131 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 травня – в новині.

Російські пропагандисти поширюють дезінформацію про буцімто удар безпілотником по "рейсовому автобусу без номерів під "Тьоткіно" РФ. Таким чином окупанти вкотре намагаються виправдати терор цивільних на Сумщині, повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог намагається переконати, що атака росіян по цивільному автобусу на Сумщині була спрямована не по мирному населенню, а по військових — нібито через активні бойові дії на курщині", — кажуть у ЦПД.

"Насправді ж росіяни скоїли цинічний воєнний злочин, завдавши удару дроном-камікадзе "Ланцет" по цивільному рейсовому автобусу поблизу Білопілля у Сумській області. Внаслідок атаки загинули 9 мирних жителів, семеро отримали поранення, з них троє — у тяжкому стані. Це був свідомий удар по беззахисних людях, які не становили жодної загрози", — наголошують у Центрі дезінформації.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі висловив обурення атакою Росії по мирних жителях Білопілля у Сумській області України.

"Ми обурені російською атакою на Суми, що сталася лише за кілька годин після переговорів у Туреччині. Якщо Путін серйозно налаштований на мир, Росія повинна погодитися на повне і негайне припинення вогню, як це зробила Україна", - написав він у соцмережі Х.

Ватикан підтвердив участь Володимира Зеленського в інавгурації Папи Римського.

Видання Reuters із посиланням на Ватикан опублікувало список світових лідерів, які, як очікується, відвідають інавгураційну месу Папи Римського Лева XIV в неділю, 18 травня.

Перелік – в новині.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вже перебуває у Римі і провів там зустріч з прем’єром Канади Марком Карні.

Президент США Дональд Трамп анонсував на понеділок, 19 травня, дзвінок Путіну, а потім – президенту України Володимиру Зеленському.

“У понеділок о 10:00 ранку я розмовлятиму телефоном з президентом Росії Владіміром Путіним. Темами дзвінка будуть зупинка «кровопролиття», яке в середньому вбиває понад 5000 російських та українських солдатів на тиждень, та торгівля. Потім я розмовлятиму з президентом України Зеленським, а потім разом з президентом Зеленським – з різними членами НАТО. Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде укладено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути, закінчиться. Хай Бог благословить нас усіх!!!” – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!