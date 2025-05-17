Ватикан підтвердив участь Зеленського в інавгурації Папи Римського

Видання Reuters із посиланням на Витакан опублікувало список основних світових лідерів, які, як очікується, відвідають інавгураційну месу Папи Римського Лева XIV в неділю, 18 травня.
АЛБАНІЯ - Президент Байрам Бега
ВІРМЕНІЯ - Президент Ваагн Хачатурян
АВСТРАЛІЯ - Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе
АВСТРІЯ - Канцлер Крістіан Штокер
БЕЛЬГІЯ - Король Філіп і королева Матильда, прем'єр-міністр Барт де Вевер
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - Принц Едвард
БОЛГАРІЯ - Прем'єр-міністр Россен Желязков
КАНАДА - Прем'єр-міністр Марк Карні
КОЛУМБІЯ - Президент Густаво Петро
ХОРВАТІЯ - Прем'єр-міністр Андрей Пленкович
ЕКВАДОР - Президент Даніель Нобоа
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ - Голова Комісії Урсула фон дер Ляєн
ФРАНЦІЯ - Прем'єр-міністр Франсуа Байру
ГАБОН - Президент Бріс Олігі Нгема
НІМЕЧЧИНА - Канцлер Фрідріх Мерц
ГРУЗІЯ - Президент Михайло Кавелашвілі
УГОРЩИНА - Президент Тамаш Сульок
ІТАЛІЯ - Президент Серджіо Маттарелла та прем'єр-міністр Джорджія Мелоні
ІРЛАНДІЯ - Президент Майкл Д. Хіггінс
ІЗРАЇЛЬ - Президент Ісаак Герцог
ЛАТВІЯ - Прем'єр-міністр Евіка Сіліна
ЛІВАН - Президент Джозеф Аун
ЛИТВА - Президент Гітанас Науседа
ЛЮКСЕМБУРГ - Прем'єр-міністр Люк Фріден
МАЛЬТА - Прем'єр-міністр Роберт Абела
МОНАКО - Принц Альберт та його дружина принцеса Шарлен
МАРОККО - Прем'єр-міністр Азіз Аханнуш
НІДЕРЛАНДИ - Королева Максима, прем'єр-міністр Дік Схоф
НІГЕРІЯ - Президент Бола Тінубу
ПАРАГВАЙ - Президент Сантьяго Пенья
ПЕРУ - Президент Діна Болуарте
ПОЛЬЩА - Президент Анджей Дуда
ПОРТУГАЛІЯ - Президент Марсело Ребелу де Соуза
СЕРБІЯ - Прем'єр-міністр Джуро Макут
СЛОВЕНІЯ - Прем'єр-міністр Роберт Голоб
СЛОВАЧЧИНА - Президент Петер Пеллегріні
ІСПАНІЯ - Король Феліпе та королева Летиція
ШВЕЙЦАРІЯ - Президент Карін Келлер-Саттер
ТОГО - Президент Фор Гнасінгбе
УКРАЇНА - Президент Володимир Зеленський
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ - Віцепрезидент Дж. Д. Венс, Державний секретар Марко Рубіо
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вже перебуває у Римі і провів там зустріч з прем’єром Канади Марком Карні.