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Ватикан підтвердив участь Зеленського в інавгурації Папи Римського

Президент України вже перебуває у Римі.

Ватикан підтвердив участь Зеленського в інавгурації Папи Римського
Фото: EPA/UPG

Видання Reuters із посиланням на Витакан опублікувало список основних світових лідерів, які, як очікується, відвідають інавгураційну месу Папи Римського Лева XIV в неділю, 18 травня.

АЛБАНІЯ - Президент Байрам Бега

ВІРМЕНІЯ - Президент Ваагн Хачатурян

АВСТРАЛІЯ - Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе

АВСТРІЯ - Канцлер Крістіан Штокер

БЕЛЬГІЯ - Король Філіп і королева Матильда, прем'єр-міністр Барт де Вевер

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - Принц Едвард

БОЛГАРІЯ - Прем'єр-міністр Россен Желязков

КАНАДА - Прем'єр-міністр Марк Карні

КОЛУМБІЯ - Президент Густаво Петро

ХОРВАТІЯ - Прем'єр-міністр Андрей Пленкович

ЕКВАДОР - Президент Даніель Нобоа

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ - Голова Комісії Урсула фон дер Ляєн

ФРАНЦІЯ - Прем'єр-міністр Франсуа Байру

ГАБОН - Президент Бріс Олігі Нгема

НІМЕЧЧИНА - Канцлер Фрідріх Мерц

ГРУЗІЯ - Президент Михайло Кавелашвілі

УГОРЩИНА - Президент Тамаш Сульок

ІТАЛІЯ - Президент Серджіо Маттарелла та прем'єр-міністр Джорджія Мелоні

ІРЛАНДІЯ - Президент Майкл Д. Хіггінс

ІЗРАЇЛЬ - Президент Ісаак Герцог

ЛАТВІЯ - Прем'єр-міністр Евіка Сіліна

ЛІВАН - Президент Джозеф Аун

ЛИТВА - Президент Гітанас Науседа

ЛЮКСЕМБУРГ - Прем'єр-міністр Люк Фріден

МАЛЬТА - Прем'єр-міністр Роберт Абела

МОНАКО - Принц Альберт та його дружина принцеса Шарлен

МАРОККО - Прем'єр-міністр Азіз Аханнуш

НІДЕРЛАНДИ - Королева Максима, прем'єр-міністр Дік Схоф

НІГЕРІЯ - Президент Бола Тінубу

ПАРАГВАЙ - Президент Сантьяго Пенья

ПЕРУ - Президент Діна Болуарте

ПОЛЬЩА - Президент Анджей Дуда

ПОРТУГАЛІЯ - Президент Марсело Ребелу де Соуза

СЕРБІЯ - Прем'єр-міністр Джуро Макут

СЛОВЕНІЯ - Прем'єр-міністр Роберт Голоб

СЛОВАЧЧИНА - Президент Петер Пеллегріні

ІСПАНІЯ - Король Феліпе та королева Летиція

ШВЕЙЦАРІЯ - Президент Карін Келлер-Саттер

ТОГО - Президент Фор Гнасінгбе

УКРАЇНА - Президент Володимир Зеленський

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ - Віцепрезидент Дж. Д. Венс, Державний секретар Марко Рубіо

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вже перебуває у Римі і провів там зустріч з прем’єром Канади Марком Карні.
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