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Сибіга: Путін використав зустріч у Стамбулі для відтермінування нових санкцій

Голова МЗС України закликав до збільшення санкційного тиску на Росію.

Сибіга: Путін використав зустріч у Стамбулі для відтермінування нових санкцій
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга упевнений, що світ не може дозволити Росії використати зустріч у турецькому Стамбулі як виправдання для продовження агресії проти України.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Результати інтенсивної дипломатії цього тижня можна розглядати з трьох точок зору: української, російської та глобальної. З української точки зору, ми підтвердили нашу відданість миру та домовилися про повернення 1000 наших людей. З російської точки зору, Путін використав стамбульську зустріч для цілей внутрішньої пропаганди та імітації мирного процесу, виграшу часу, відтермінування введення нових санкцій. Він намагається здаватися конструктивним, при цьому реально відмовляючись припинити війну. З глобальної точки зору, є лише один реальний показник готовності Росії припинити війну: згода Путіна на безумовне, повне та тривале припинення вогню. Світ не може дозволити Росії використати зустріч в Стамбулі як виправдання для продовження агресії", - написав Сибіга.

Він закликав до збільшення санкційного тиску на Росію.

"Має бути більше кроків, ніж 17-й санкційний пакет ЄС, за який ми вдячні. Стеля на ціну на нафту, ембарго на російські енергоносії в Європі, тіньовий флот, повні секторальні санкції проти всього банківського сектору та центробанку, а також інші кроки Європи, США та інших партнерів. Економічний тиск має йти пліч-о-пліч із кроками щодо зміцнення України: додатковими пакетами стримування, ППО, інвестиціями в ОПК", - додав міністр.
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