Росіяни поширюють дезінформацію про начебто удар безпілотником по "рейсовому автобусу без номерів під Тьоткіно"

Російські пропагандисти поширюють дезінформацію про буцімто удар безпілотником по "рейсовому автобусу без номерів під "Тьоткіно" РФ. Таким чином окупанти намагаються вкотре виправдати терор цивільних на Сумщині.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог намагається переконати, що атака росіян по цивільному автобусу на Сумщині була спрямована не по мирному населенню, а по військових — нібито через активні бойові дії на курщині", — кажуть у ЦПД.

"Насправді ж росіяни скоїли цинічний воєнний злочин, завдавши удару дроном-камікадзе "Ланцет" по цивільному рейсовому автобусу поблизу Білопілля у Сумській області. Внаслідок атаки загинули 9 мирних жителів, семеро отримали поранення, з них троє — у тяжкому стані. Це був свідомий удар по беззахисних людях, які не становили жодної загрози", — наголошують у Центрі дезінформації.

Такі меседжі є частиною інформаційної тактики країни-агресорки, що прагне відвернути увагу від своєї відповідальності за вбивства цивільних і посіяти сумніви, перекручуючи факти.