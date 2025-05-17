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Уночі Сили ППО знищили 36 ударних безпілотників РФ, ще 6 БпЛА — не досягли цілей

Унаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Уночі Сили ППО знищили 36 ударних безпілотників РФ, ще 6 БпЛА — не досягли цілей
Фото: Генштаб

У ніч на 17 травня РФ атакувала Україну 62-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталове – РФ., Гвардійське — ТОТ Крим.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 12.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни", — кажуть у Повітряних силах.

Фото: Повітряні сили

Ще 6 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донецька область.
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