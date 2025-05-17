Свідоме вбивство цивільних: під час удару по рейсовому автобусу у Білопіллі загинула сім'я

Наразі у лікарнях перебувають семеро поранених, четверо з яких у важкому стані.

Президент Володимир Зеленський відреагував на дроновий удар по рейсовому автобусу у Білопіллі на Сумщині. Глава держави повідомив, що унаслідок удару загинула вся сім'я.

Про це президент повідомив у соцмережах.

За інформацією Володимира Зеленського, у лікарнях зараз семеро поранених після удару російського дрону по рейсовому автобусу у Білопіллі. Люди зазнали опіків, переломіві контузій. Всі отримують потрібну допомогу.

"На жаль, є загиблі – дев’ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним та близьким. Усі загиблі – цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", — заявив глава держави.

Зеленський наголошує, що учора, як і в будь-який день цієї війни, була можливість припинити вогонь. Україна давно це пропонує – повне й безумовне припинення вогню для того, щоб зберегти життя. Росія зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі.

"Треба тиснути на Росію, щоб убивства припинились. Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на Росію там не шукатимуть реальної дипломатії. Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії. Дипломатія повинна запрацювати. Я дякую всім у світі, хто дійсно допомагає – не словами, а силою. Мир потрібен", – наголошує Президент.