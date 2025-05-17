Армія РФ за добу 85 разів обстріляла населені пункти Сумщини

Упродовж минулої доби російська армія 85 разів обстріляла населені пункти Сумської області.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Протягом доби, з ранку 16 травня до ранку 17 травня, російські війська здійснили 85 обстрілів по 31 населеному пункту у 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА", — ідеться у повідомленні.
Росіяни завдали по області понад 10 ударів КАБами, майже 20 ударів РСЗВ та здійснили понад 10 скидань ВОГ з БпЛА.
У Новослобідській громаді через російські обстріли пошкоджено приватний будинок, у Путивльській – п’ять приватних будинків, готель, нежитлові приміщення, об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу з прикордонних громад евакуйовано 69 людей.
- Уранці 17 травня російська армія здійснила дронову аатку по рейсовому автобусі у Білопіллі. Унаслідок прицільного удару загинули 9 цивільних, 4 людей поранені.