Унаслідок атаки російського дрона по рейсовому автобусу у Білопіллі, 9 людей загинуло, ще 4 поранених.
Про це інформує поліція Сумської області.
"Сьогодні місто Білопілля на Сумщині зазнало чергового акту жорстокого терору з боку росії. Окупанти прицільно вдарили по рейсовому автобусу, в якому перебували мирні жителі. Попередньо загинуло девʼять людей, ще четверо — отримали поранення", — ідеться у повідомленні.
У Сумській ОВА додали, що автобус, по якому прицільно вдарили росіяни, прямував у бік Сум.
Російська армія знову вдарила по цивільному об’єкту, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності.
На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції.