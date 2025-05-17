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Російський дрон атакував рейсовий автобус на Сумщині, є жертви

Кількість загиблих дросла до 9 людей, четверо пасажирів постраждали.

Російський дрон атакував рейсовий автобус на Сумщині, є жертви
Фото: Сумська ОВА

Унаслідок атаки російського дрона по рейсовому автобусу у Білопіллі, 9 людей загинуло, ще 4 поранених.

Про це інформує поліція Сумської області.

"Сьогодні місто Білопілля на Сумщині зазнало чергового акту жорстокого терору з боку росії. Окупанти прицільно вдарили по рейсовому автобусу, в якому перебували мирні жителі. Попередньо загинуло девʼять людей, ще четверо — отримали поранення", — ідеться у повідомленні.

Фото: Поліція Сумської області

У Сумській ОВА додали, що автобус, по якому прицільно вдарили росіяни, прямував у бік Сум.

Російська армія знову вдарила по цивільному об’єкту, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності.

Фото: поліція Сумської області

На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції. 
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