Унаслідок атаки російського дрона по рейсовому автобусу у Білопіллі, 9 людей загинуло, ще 4 поранених.

Про це інформує поліція Сумської області.

"Сьогодні місто Білопілля на Сумщині зазнало чергового акту жорстокого терору з боку росії. Окупанти прицільно вдарили по рейсовому автобусу, в якому перебували мирні жителі. Попередньо загинуло девʼять людей, ще четверо — отримали поранення", — ідеться у повідомленні.

Фото: Поліція Сумської області

У Сумській ОВА додали, що автобус, по якому прицільно вдарили росіяни, прямував у бік Сум.

Російська армія знову вдарила по цивільному об’єкту, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності.

Фото: поліція Сумської області

На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції.