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Трамп знову розкритикував Зеленського і заговорив про "втому Путіна від війни"

Американський президент розповів про "танки в Києві за п'ять годин".

Трамп знову розкритикував Зеленського і заговорив про "втому Путіна від війни"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю лояльному до Республіканської партії телеканалу Fox News, у якому вчергове взявся критикувати Володимира Зеленського та уникати випадів на адресу російського диктатора Путіна.

Господар Білого дому розповів про "важку розмову із Зеленським", під час якої йому "не сподобалося, що він сказав, бо він не полегшував справу - в нього немає козирів". 

На пряме запитання, чи є Путін перешкодою до миру, Трамп відповів, що кремлівський правитель "виглядає не дуже добре, а хоче виглядати добре, тому він хоче переговорів і втомився від війни". Трамп також додав, що "все мало закінчитися за тиждень, а якби він не загруз в багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п'ять годин".  

Президент США повторив своє твердження про те, що без нього "угода не пройде", наполягаючи на своїй особистій ключовій ролі у перемовинах. Він також побіжно торкнувся теми можливих економічних санкцій проти Росії - сказав, що "не хотів би цього робити", але "зроблю, якщо не укладемо угоду, і це буде нищівно". 
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