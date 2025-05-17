Верховний суд заборонив Трампу депортувати венесуельців за прискореною процедурою

Використання закону XVIII століття щодо громадян Венесуели для їхньої пришвидшеної депортації з території Сполучених Штатів є неправомірним.

Як пише Associated Press, такого висновку дійшов Верховний суд США у справі щодо бажання Білого дому якомога скоріше видворити з країни людей, яких влада вважає членами злочинних банд.

Президент США Дональд Трамп на початку своєї другої каденції вирішив застосувати для масової депортації Акт про іноземних ворогів 1798 року, який раніше набував чинності лише під час воєнного стану. Проте найвищий судовий орган не погодився з цією практикою.

Республіканець вже встиг бурхливо відреагувати на вирок - на своїй сторінці у мережі Truth Social поскаржився, що Верховний суд "не дає вислати злочинців з нашої країни".