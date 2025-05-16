ЄС готується затвердити одночасно чотири види санкцій проти Росії

Рада ЄС у закордонних справах планує 20 травня затвердити одразу чотири санкційні пакети проти Росії, передає «Європейська правда» з посиланням на джерела.
До основного - 17-го - пакета санкцій, який ЄС запроваджує у відповідь на агресію РФ проти України, додадуть ще три: щодо гібридної діяльності Росії, порушень прав людини та застосування хімічної зброї.
Рада ЄС має затвердити понад 130 індивідуальних санкцій, а також обмеження проти військово-промислового комплексу РФ, постачальників з третіх країн, російської дезінформації та так званого "тіньового флоту".
До 17-го пакета увійдуть 75 індивідуальних обмежень і санкції проти близько 200 суден, які використовуються Росією для обходу нафтових санкцій.
Другий вид обмежувальних заходів стосується гібридної діяльності РФ і включає 27 позицій, зокрема, секторальні заходи.
Третій – санкції за порушення прав людини в Росії, до якого увійдуть 28 індивідуальних осіб і структур.
Четвертий – заходи у відповідь на використання Росією хімічної зброї як засобу ведення війни в Україні.
Усі санкційні пакети вже узгоджені на рівні послів ЄС.
- 16 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі лідерів з усієї Європи в Албанії заявила, що ЄС працює над новим пакетом санкцій, щоб посилити тиск на Путіна через війну в Україні.