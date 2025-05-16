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ЄС готується затвердити одночасно чотири види санкцій проти Росії

Усі обмежувальні заходи вже узгоджені на рівні послів ЄС.

ЄС готується затвердити одночасно чотири види санкцій проти Росії
прапор ЄС
Фото: detector.media

Рада ЄС у закордонних справах планує 20 травня затвердити одразу чотири санкційні пакети проти Росії, передає «Європейська правда» з посиланням на джерела.

До основного - 17-го - пакета санкцій, який ЄС запроваджує у відповідь на агресію РФ проти України, додадуть ще три: щодо гібридної діяльності Росії, порушень прав людини та застосування хімічної зброї.

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Рада ЄС має затвердити понад 130 індивідуальних санкцій, а також обмеження проти військово-промислового комплексу РФ, постачальників з третіх країн, російської дезінформації та так званого "тіньового флоту".

До 17-го пакета увійдуть 75 індивідуальних обмежень і санкції проти близько 200 суден, які використовуються Росією для обходу нафтових санкцій.

Другий вид обмежувальних заходів стосується гібридної діяльності РФ і включає 27 позицій, зокрема, секторальні заходи.

Третій – санкції за порушення прав людини в Росії, до якого увійдуть 28 індивідуальних осіб і структур.

Четвертий – заходи у відповідь на використання Росією хімічної зброї як засобу ведення війни в Україні.

Усі санкційні пакети вже узгоджені на рівні послів ЄС. 
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