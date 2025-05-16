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У МЗС підтвердили, що Росія на переговорах висунула неприйнятні ультиматуми

Українська делегація з цим впоралася і своїх позицій не змінила. 

У МЗС підтвердили, що Росія на переговорах висунула неприйнятні ультиматуми
Російська делегація
Фото: EPA/UPG

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що російська делегація на переговорах висунула Україні неприйнятні ультиматуми. На брифінгу в Стамбулі він сказав, що це правда. 

Тихий нагадав, що Україна має довгий досвід перемовин із Росією – ще з 2014 року. Українська делегація знає, як поводитися в таких ситуаціях і впоратися з цим.

Наша основна позиція залишилася незмінною. 

Тихий додав, що є низка речей, неприйнятних для української сторони. Але українська делегація трималася своєї позиції.  

Російська сторона висунула нові вимоги, окрім тих, що були на переговорах у 2022 році. Однак, наголосив Тихий, треба порівняти з задокументованими вимогами три роки тому. 

Він вважає дуже важливим уже те, що вдалося досягнути домовленості про обмін полонених у форматі 1000 на 1000. 
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