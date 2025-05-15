Що відбувається сьогодні в Туреччині і довкола перемовин – читайте в онлайні.

Однак вранці стало відомо, що Путіна не буде, а російська делегація – низького рівня. Український президент сказав, що вирішуватиме подальші кроки стосовно переговорів із росіянами після того, як зустрінеться з турецьким колегою і проконсультується з іншими партнерами.

Відповідь не забарилася: того ж вечора Володимир Зеленський оголосив, що 15 числа буде чекати в Туреччині особисто на Володимира Путіна. Кремль уникав відповіді, чи він поїде.

Українська позиція полягала в тому, що спочатку – припинення вогню, а вже потім – зустріч. Це підтримали і європейці. Але не Трамп, який опублікував допис з вимогою до України негайно погодитися на зустріч із Росією .

Замість того, аби одразу погодитися або відмовити, російський керманич Путін серед ночі озвучив пропозицію відновити перемовини Росії і України. Він сам назвав дату й місце – 15 травня, Туреччина.

Про проведення зустрічі було відомо ще з 11 травня. Днем раніше, 10 числа, лідери країн "коаліції охочих" – французький президент Еммануель Макрон, німецький канцлер Фрідріх Мерц, польський прем'єр-міністр Дональд Туск і британський прем'єр-міністр Кір Стармер висунули Росії вимогу: з 12 травня, понеділка, повністю припинити вогонь, або ж отримати нові санкції.

До російської делегації під головуванням путінського помічника Володимира Мединського увійшли заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Путін, який ініціював переговори і якого у Туреччині чекатиме український президент Володимир Зеленський, вочевидь, не поїде.

15 травня Україна і Росія мали провести перемовини у Туреччині. Це – перші очні двосторонні контакти з весни 2022 року. Тоді перемовний процес зупинився саме в Туреччині, і Росія зараз намагається представити нові зустрічі саме як продовження попередніх.

Фото: facebook/Володимир Зеленський

13:43. Розпочалася зустріч України і Росії в Стамбулі. Голова ОП Андрій Єрмак наголосив, що ці перемовини не є продовженням тих, що були три роки тому.

"Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує з цим перемовини – це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють", – повідомив він.

13:27. Держсекретар США Марко Рубіо проводить у Стамбулі окремі переговори на тему України та Ірану з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини, пише ZN із посиланням на дані Reuters.

13:05. Перед зустріччю з українською делегацією голова групи Росії Володимир Мединський зустрінеться з представником Держдепу США, передає BBC. Раніше медіа писали, що Росія вимагає, аби на переговорах з Україною не було посередників.

13:04. Голова делегації Рустем Умєров назвав умови для миру: повне припинення вогню хоча би на 30 днів, обмін усіх на усіх, повернення насильно депортованих дітей.

10:23. Українська делегація прибула в палац, де відбудуться перемовини з Росією, передає кореспондентка Суспільного.

11:31. Андрій Єрмак повідомив, що Україна узгодила позиції з представниками США, Франції, Німеччини і Великої Британії на зустрічі в Стамбулі. Ромзва відбулася перед тим, які сідати за стіл переговорів із Туреччиною.

Фото: Андрій Єрмак у Telegram США представив Кіт Келлог, Німеччину, Францію і Британію – радник голів держав

12:01. Завершилася тристороння зустріч України, США та Туреччини, передає кореспондентка Суспільного.

10:48. МЗС повідомило про початок тристоронньої зустрічі України, США і Туреччини. Американську сторону представляє держсекретар Марко Рубіо, українську, зокрема, міністр оборони та голова Офісу президента.

10:21. Як передає Суспільне, вранці п'ятниці, перед зустріччю з росіянами, в Стамбулі відбулася зустріч голови ОПУ Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги й міністра оборони Рустема Умєрова з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також із спецпредставником США Кітом Келлогом.

9:26. На 10:45 запланована зустріч між Туреччиною, США та Україною. На 12:30 – зустріч у форматі Туреччина – Україна – Росія. Згідно з даними Anadolu, перемовин між США і Росією на сьогодні не буде. Водночас, як повідомляє Sky News, Держдеп анонсував участь у розмові з росіянами Майкла Антона.

16 травня, 8:10. Росіяни сказали, що чекають на початок переговорів із українською делегацією сьогодні о 10 ранку.

21:40. Чи буде зустріч із росіянами сьогодні вирішать після того, як українська делегація прибуде до Стамбула.

21:20. Президент затвердив склад делегації для переговорів із представниками США, Туреччини і Росії 15-16 травня.

Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України, глава делегації

Кислиця Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України, член делегації

Поклад Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України, член делегації

Луговський Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України, член делегації

Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член делегації

Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, член делегації

Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, член делегації

Маловацький Олексій Володимирович – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, член делегації

Бевз Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України, член делегації.

20:30. Офіційної інформації від України про час перемовин поки немає, але держсекретар США Марко Рубіо, який нині перебуває в Туреччині на саміті лідерів МЗС НАТО, сказав, що переговори між Україною і Росією за посередництва турецької і американської сторін відбудуться завтра. Також завтра він проведе зустріч з українськими представниками і міністром закордонних справ Туреччини.

Великих сподівань стосовно розмови з росіянами він не має і вважає, що успіху в переговорах вдасться досягнути лише тоді, коли зустрінуться Дональд Трамп і Путін.

20:07. Джерела Суспільного повідомили, що президент України залишив Туреччину і вирушив до Албанії. Тим часом до Стамбула прямує українська делегація перемовників на чолі з міністром оборони Рустамом Умєровим.

19:44. Британський міністр оборони закликав тиснути на Путіна через затримку перемовин на президентському рівні.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган сказав, що його країна надасть майданчик для переговорів Путіна і Зеленського, коли вони будуть готові.

Поки що невідомо, чи відбудеться зустріч української і російської делегацій сьогодні, чи завтра. Росіяни чекають у Стамбулі, а голова їхньої делегації навіть встиг дати короткий брифінг. Сказав, зокрема, що нинішні перемовини Росія вважає продовженням тих, які відбувалися в 2022 році. Тоді, як відомо, Москва вимагала від України роззброїтися і відмовитися від окупованих територій.

17:38. Зустріч із росіянами в Стамбулі може бути як сьогодні, так і завтра. Не лише Україна, а і Туреччина відправляє свою делегацію, сказав Зеленський.

17:27. Україна і США зараз у контакті, але з президентом Трампом Зеленський не говорив.

Він додав, що чекає від Росії демонстрації готовності припинити вогонь, навіть якщо без зустрічі. Хоча б на такому рівні, як у Великдень, коли Росія хоч і не припинила, але зменшила кількість ударів.

Зеленський вважає, що Путін запропонував перемовини, аби не було нових обмежувальних заходів.

17:22. Україна не втрачатиме можливості домовитися про припинення вогню, тому відправляє своїх представників до Стамбула на зустріч із росіянами. Про це український президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Анкарі. Але він готовий і до прямої зустрічі з російським лідером.

"Я вважаю, що всі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Я вважаю, що першим кроком повинно бути безумовне припинення вогню. Якщо безумовне припинення вогню можливо зробити сьогодні на рівні технічних груп, без лідерів – немає запитань, можна не зустрічатись. Як ми чули, безумовне припинення вогню – такі речі повинні вирішуватись на прямих перемовинах лідерів – я тут. Ми готові до прямих перемовин", – сказав Зеленський.

17:06. Володимир Зеленський вирішив надіслав українську делегацію до Стамбула, попри низький рівень російської делегації. Це рішення він ухвалив з поваги до американської і турецької сторін. Делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров, тема розмови – припинення вогню.

16:22. Зустріч турецького і українського президента завершилася, передає Anadolu. Вона тривала 2 години 45 хвилин і була закритою для преси.

З турецького боку були присутні і міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, очільник Національної розвідслужби Ібрагім Малин та радник президента з зовнішньої політики Акіф Чагатай Килич.

Тим часом міністр закордонних справ Туреччини вважає, що і Україні, і Росії варто піти на компроміс.

15:33. Дипломатичне джерело Reuters повідомило, що Україна все ще думає над тим, кого делегувати на перемовини з росіянами, передає Guardian.

15:27. Американський президент Дональд Трамп вважає, що для успіху в переговорах про мир йому потрібно зустрітися з Путіним. Про це він сказав на борту літака під час турне Близьким Сходом, передають Sky News.

На думку Трампа, "нічого не відбудеться, поки я не зустрінусь з Путіним". Чи збирається він зустрітися – не уточнив.

Раніше він сказав, що не здивований відсутність Путіна у Туреччині, де нині мали б відбутися російсько-українські переговори. Візит Путіна, на погляд американського президента, залежав від того, чи поїде він.

14:52. Європейські дипломати звинуватили Путіна в тому, що він затягує війну. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський сказав, що відправкою делегатів низького рівня Кремль намагається "виграти час", передає Bloomberg.

13:35. Розпочалася зустріч українського президента Володимира Зеленського з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, передає Anadolu.

Фото: aa.com.tr Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом

Фото: aa.com.tr Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом

12:36. В Офісі президента озвучили мету візиту – зустріч з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та визначення подальших дипломатичних кроків України заради повного й безумовного припинення вогню, досягнення стійкого миру та гарантування безпеки.

"Разом із Президентом України в Туреччині – делегація високого рівня, яка може готувати необхідні рішення. Констатуємо, що Росія направила до Туреччини делегацію, на жаль, доволі низького рівня із неясним мандатом. Щодо відповідних кроків України поінформуємо. Ми продовжуємо консультації з партнерами", – повідомили в ОП.

12:23. Літак з українським президентом Володимиром Зеленським сів у Туреччині. Разом із ним до Анкари прибули міністр закордонних справ, представники президентського офісу та всіх розвідок.

Рішення про те, чи будуть переговори з Росією в Стамбулі і в якому форматі, Зеленський ухвалить уже після того, як зустрінеться з турецьким колегою.

"Рівень руський мені офіційно невідомо, але з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень", – сказав президент.

Фото: facebook/Володимир Зеленський

Фото: facebook/Володимир Зеленський

Фото: facebook/Володимир Зеленський

12:03. Путінський речник Пєсков заявив, що Путін точно не поїде на перемовини.

12:00. Путін ховається від зустрічі і боїться, відправляючи людей низького рівня. Президент України матиме зустріч із турецьким колегою, який відіграє важливу посередницьку роль у мирних зусиллях. У процесі стануть зрозумілими подальші кроки, сказав речник МЗС Тихий.

11:55. Росіяни заявили, що за ініціативою турецької сторони перемовини з Україною перенесли на другу половину дня. Про це пишуть кремлівські ресурси.

Фото: aa.com.tr Російська делегація прибуває на переговори, Стамбул, 15 травня 2025 р.

11:12. За даними Суспільного, окрім глава держави Володимира Зеленським у Туреччині сьогодні перебуватимуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, керівник ОП Андрій Єрмак, заступники керівника ОП Ігор Жовква та Ігор Брусило. Невідомо, чи вони братимуть участь у зустрічі з росіянами.

10:58. Час початку переговорів залишається невизначеним, передає Anadolu.

10:37. Американський президент Дональд Трамп заявив, що міг би відвідати переговори України і росіян у Туреччині завтра, 16 травня, якщо це буде доречно.

За даними журналістів, український президент Володимир Зеленський вирішуватиме стосовно перемовин із росіянами після того, як проведе зустріч із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Держсекретар США Марко Рубіо, який нині перебуватиме з візитом у Туреччині для участі в зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, заявив тим часом, що США хочуть побачити прогрес у мирному процесі протягом декількох наступних днів. Турецькі посадовці повідомляли, що від США в Туреччині будуть також спецпредставники Стів Віткофф та Кіт Келлог, писала Wall Street Journal.

"Президент США чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб війна закінчилася", – сказав Рубіо в Анталії.

Anadolu передає, що, за словами держсекретаря США, Трамп готовий до будь-якого механізму, який покладе край війні та забезпечить тривалий мир.

Склад української делегації офіційно не оголошували.

9:45. За даними Wall Street Journal, Україна готова говорити з російськими перемовниками лише на одну тему – припинення вогню на 30 днів.

Турецька агенція Anadolu з посиланням на російське агентство ТАСС вранці четверга повідомила про прибуття російської делегації. Її очолює помічник Путіна Володимир Мединський.

Також приїхали заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

9:24. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко спростував російські дані про те, що початок переговорів між Україною і Росією в Туреччині заплановані сьогодні на 10 ранку. Він припустив, що озвучуванням невірного раннього часу переговорів Росія хоче маніпулювати темою перемовин. Її пропагандисти вже почали писати, що Україні переговори не потрібні.