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Зеленський: Чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто

"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії".

Зеленський: Чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна чекає на повне припинення вогню. Він також повідомив, що в четвер зустрінеться з Владіміром Путіним у Туреччині.

Про це Зеленський написав у Telegram.

"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", - зазначив Зеленський. 

Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині. Він зазначив, що принаймні сторонизможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно".
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