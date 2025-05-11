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Ворог вдарив по Куп’янському району Харківщини, пошкоджено будинки

Окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу Садовод Куп'янського району.

Ворог вдарив по Куп’янському району Харківщини, пошкоджено будинки

Сьогодні вдень ворог вдарив по житловому сектору на Харківщині, внаслідок обстрілів зруйновані будинки, сталася пожежа.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу Садовод, Великобурлуцької громади, Куп'янського району.

Пошкоджено два двоповерхові житлові будинки, виникла пожежа на площі 130 кв.м. ‒ горіли квартири й господарські споруди.

“Постраждали дві жінки — у них гостра стресова реакція. Під час гасіння рятувальники ДСНС врятували кролика”, ‒ йдеться у повідомленні.

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До ліквідації наслідків залучили два пожежно -рятувальні відділення та медичний розрахунок ДСНС. 
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