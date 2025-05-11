Сьогодні вдень ворог вдарив по житловому сектору на Харківщині, внаслідок обстрілів зруйновані будинки, сталася пожежа.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу Садовод, Великобурлуцької громади, Куп'янського району.

Пошкоджено два двоповерхові житлові будинки, виникла пожежа на площі 130 кв.м. ‒ горіли квартири й господарські споруди.

“Постраждали дві жінки — у них гостра стресова реакція. Під час гасіння рятувальники ДСНС врятували кролика”, ‒ йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків залучили два пожежно -рятувальні відділення та медичний розрахунок ДСНС.