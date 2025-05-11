МЗС Чехії: Путін хоче продовжувати розв’язану ним війну

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський у мережі "Х" заявив, що у той час, коли світова спільнота з Україною вимагають від Росії припинення бойових дій, Путін хоче продовжувати війну.
"Це просто. Україна і демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати стріляти", — написав Ліпавський.
- 12 травня Володимир Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо відновлення прямих перемовин про припинення вогню і заявив, що готовий зустрітися.
- Ердоган після розмови із Еммануелем Макроном заявив, що погоджується на проведення переговорів між Україною та РФ 15 травня.