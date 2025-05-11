МЗС Чехії: Путін хоче продовжувати розв’язану ним війну

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський у мережі "Х" заявив, що у той час, коли світова спільнота з Україною вимагають від Росії припинення бойових дій, Путін хоче продовжувати війну.

"Це просто. Україна і демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати стріляти", — написав Ліпавський.