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МЗС Чехії: Путін хоче продовжувати розв’язану ним війну

Поки демократичний світ вимагає припинення вогню, Путін хоче стріляти.

МЗС Чехії: Путін хоче продовжувати розв’язану ним війну
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський у мережі "Х" заявив, що у той час, коли світова спільнота з Україною вимагають від Росії припинення бойових дій, Путін хоче продовжувати війну. 

"Це просто. Україна і демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати стріляти", — написав Ліпавський.

  • 12 травня Володимир Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі.
  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо відновлення прямих перемовин про припинення вогню і заявив, що готовий зустрітися. 
  • Ердоган після розмови із Еммануелем Макроном заявив, що погоджується на проведення переговорів між Україною та РФ 15 травня.
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