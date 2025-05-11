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Зеленський: Україна очікує підтвердження РФ щодо повного припинення вогню з 12 травня і готова зустрітися

Президент наголосив, що українська сторона готова зустрітися.

Зеленський: Україна очікує підтвердження РФ щодо повного припинення вогню з 12 травня і готова зустрітися
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо відновлення прямих перемовин про припинення вогню і назвав це "хорошим знаком". 

Про це президент України написав у соцмережах.

"Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню", – наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. 

"Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", – резюмував Президент.

  • Володимир Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі. 
  • Після зустрічі "коаліції охочих" у Києві, лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, голова уряду Польщі Дональд Туск та президент України провели спільну розмову з Дональдом Трампом. Американський президент підтримує припинення вогню на 30 днів без додаткових умов. 
  • Зокрема, Зеленський заявив, що з 12 травня повинно початися повне і безумовне припинення вогню. Протягом 30 днів перемир'я триватиме робота над визначенням безпекових, політичних і гуманітарних основ миру.
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