Зеленський: Україна очікує підтвердження РФ щодо повного припинення вогню з 12 травня і готова зустрітися

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо відновлення прямих перемовин про припинення вогню і назвав це "хорошим знаком".

Про це президент України написав у соцмережах.

"Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню", – наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день.

"Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", – резюмував Президент.

Володимир Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі.