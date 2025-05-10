Сибіга: після зустрічі "коаліції охочих" п'ятеро лідерів провели телефонну розмову з президентом Трампом

Після зустрічі "коаліції охочих" у Києві всі п'ять лідерів, Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер і Дональд Туск, провели телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, присвячену мирним зусиллям.

Про це повідомляє глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі протягом щонайменше 30 днів, починаючи вже з понеділка. Якщо Росія погодиться і забезпечить ефективний моніторинг, то припинення вогню та заходи зміцнення довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів", – наголошує Сибіга.