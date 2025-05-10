Сибіга: після зустрічі "коаліції охочих" п'ятеро лідерів провели телефонну розмову з президентом Трампом

Після зустрічі "коаліції охочих" у Києві всі п'ять лідерів, Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер і Дональд Туск, провели телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, присвячену мирним зусиллям.
Про це повідомляє глава МЗС України Андрій Сибіга.
"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі протягом щонайменше 30 днів, починаючи вже з понеділка. Якщо Росія погодиться і забезпечить ефективний моніторинг, то припинення вогню та заходи зміцнення довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів", – наголошує Сибіга.
- Сьогодні у Києві проходить зустріч "коаліції охочих" на якій присутні європеські лідери.
- Лідери країн "коаліції охочих" напередодні засідання в Києві опублікували спільне звернення, в якому закликали до 30-денного припинення вогню. Текст від імені президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера опубліковано на сайті британського уряду.
- На пропозицію США припинити вогонь на 30 діб без будь-яких додаткових умов Україна погодилася ще в березні, під час зустрічі в Саудівській Аравія. Але не погодилася Росія. Кремль продовжує вигадувати причини, чому він не припинятиме війни. Зараз він вимагає, аби Захід припинив постачати Україні озброєння. При цьому сама Росія не збирається роззброюватися або переставати купувати ракети і дрони в її союзниць.