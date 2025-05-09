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Кубілюс: Україна зможе утримати лінію фронту, її підтримка має продовжуватись

Кубілюс не бачить готовності Путіна до переговорів про припинення вогню.

Кубілюс: Україна зможе утримати лінію фронту, її підтримка має продовжуватись
Андрюс Кубілюс
Фото: Andrius Kubilius у X

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс розповів Суспільному своє бачення співпраці ЄС та України та протидію російській агресії.

На його думку, Росія не "така сильна" як раніше, Україна "зможе утримати" лінію фронту але підтримка України має продовжуватись.

Кубілюс запевнив, що не бачить готовності Путіна до переговорів про припинення вогню, і США мають змінити стратегію щодо Росії та тиснути на Кремль для припинення війни.

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"Ми створюємо спільну робочу групу між нашими службами, які відповідають за оборонну промисловість, і українським урядом, українськими чиновниками. Ми шукаємо, як дійсно перейняти ваш досвід і мати якісь спільні проєкти, які б дозволили європейській оборонній промисловості дізнатися багато про модернізацію та інновації в оборонній промисловості", - повідомив Кубілюс і додав, що у світі зростає кількість загроз - наприклад, з боку Китаю.

Єврокомісар зазначив, що не уявляє собі можливості мати ефективну європейську архітектуру безпеки, якщо Україна не буде частиною цієї архітектури. 

“По-перше, ви дійсно належите до європейської сім'ї. А по-друге, ви маєте дуже сильну військову міць, армію, дуже сильну військову або оборонну промисловість. Саме тому ви принесете багато додаткової цінності в цю нову архітектуру європейської безпеки", — підкреслив Кубілюс.
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