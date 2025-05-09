Стефанішина: Україна відкриє всі переговорні напрямки щодо вступу в ЄС одночасно

Така практика не заборонена європейськими нормами, але раніше її не застосовували.

Вдалося досягнути домовленості з Єврокомісією та державами-членами ЄС щодо одночасного відкриття всіх переговорних напрямків щодо вступу України в Євросоюз.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає «Інтерфакс-Україна».

«У нас всі переговори відбуваються одночасно. І домовленість з державами-членами, з Європейською комісією на сьогодні полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно», — сказала Стефанішина.

За її словами, така практика не заборонена європейськими нормами, але раніше її не застосовували. Україна стала першою державою, яка реалізовує цю можливість.

Водночас віцепрем’єрка повідомила про опір з боку однієї з країн-членів ЄС.

«Є одна держава-член, яка не бажає вести будь-яких перемовин щодо рішень про подальше просування України до членства в Євросоюзі. Але уряд знаходиться в діалозі з Угорщиною, і, можливо, вдасться досягти результату», — додала Стефанішина.