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Стефанішина: Україна відкриє всі переговорні напрямки щодо вступу в ЄС одночасно

Така практика не заборонена європейськими нормами, але раніше її не застосовували.

Стефанішина: Україна відкриє всі переговорні напрямки щодо вступу в ЄС одночасно
Ольга Стефанішина
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Вдалося досягнути домовленості з Єврокомісією та державами-членами ЄС щодо одночасного відкриття всіх переговорних напрямків щодо вступу України в Євросоюз.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає «Інтерфакс-Україна».

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«У нас всі переговори відбуваються одночасно. І домовленість з державами-членами, з Європейською комісією на сьогодні полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно», — сказала Стефанішина.

За її словами, така практика не заборонена європейськими нормами, але раніше її не застосовували. Україна стала першою державою, яка реалізовує цю можливість.

Водночас віцепрем’єрка повідомила про опір з боку однієї з країн-членів ЄС.

«Є одна держава-член, яка не бажає вести будь-яких перемовин щодо рішень про подальше просування України до членства в Євросоюзі. Але уряд знаходиться в діалозі з Угорщиною, і, можливо, вдасться досягти результату», — додала Стефанішина.

  • У квітні Єврокомісія заявила, що скринінг законодавства України для вступу у ЄС завершиться восени 2025 року і що наразі опрацювали половину кластерів.
  • Також Україна та Угорщина з 12 травня мали почати регулярні консультації, щоб зняти занепокоєння Будапешта щодо євроінтеграції нашої держави. 
  • 1 травня тсало відомо, що єврокомісарка з питань розширення Марта Кос провела розмову з віцепрем’єркою Стефанішиною і підтвердила «нашу підтримку відкриття Кластера 1 з Україною і Молдовою одночасно і якнайшвидше».
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