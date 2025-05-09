Стефанішина: Україна відкриє всі переговорні напрямки щодо вступу в ЄС одночасно

Вдалося досягнути домовленості з Єврокомісією та державами-членами ЄС щодо одночасного відкриття всіх переговорних напрямків щодо вступу України в Євросоюз.
Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає «Інтерфакс-Україна».
«У нас всі переговори відбуваються одночасно. І домовленість з державами-членами, з Європейською комісією на сьогодні полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно», — сказала Стефанішина.
За її словами, така практика не заборонена європейськими нормами, але раніше її не застосовували. Україна стала першою державою, яка реалізовує цю можливість.
Водночас віцепрем’єрка повідомила про опір з боку однієї з країн-членів ЄС.
«Є одна держава-член, яка не бажає вести будь-яких перемовин щодо рішень про подальше просування України до членства в Євросоюзі. Але уряд знаходиться в діалозі з Угорщиною, і, можливо, вдасться досягти результату», — додала Стефанішина.
- У квітні Єврокомісія заявила, що скринінг законодавства України для вступу у ЄС завершиться восени 2025 року і що наразі опрацювали половину кластерів.
- Також Україна та Угорщина з 12 травня мали почати регулярні консультації, щоб зняти занепокоєння Будапешта щодо євроінтеграції нашої держави.
- 1 травня тсало відомо, що єврокомісарка з питань розширення Марта Кос провела розмову з віцепрем’єркою Стефанішиною і підтвердила «нашу підтримку відкриття Кластера 1 з Україною і Молдовою одночасно і якнайшвидше».