​Київ відвідав єврокомісар з оборони Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс повідомив подробиці свого візиту до Києва.

“Приємно зустрітися з Андрієм Сибігою, міністром закордонних справ, та обговорити, як Україна може скористатися кредитами SAFE, наступні кроки ЄС щодо посилення військової підтримки України з боку ЄС, інтеграцію оборонної промисловості ЄС та України та вивчення багатого досвіду України”, - йдеться у повідомленні.

Кубілюс також нагадав, що сьогодні перемогу над нацистом в Європі святкують у Києві, згадуючи, що 10 млн українців загинули за цю перемогу.

Він наголосив, що день Перемоги в Європі для іншої половини Європи, включаючи Україну, став початком чергового періоду гноблення з боку імперії, яка досі руйнується.

“Українці борються проти агресії цієї імперії, за свою свободу – і нашу. І ми переможемо!” - запевнив єврокомісар.