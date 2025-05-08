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​Київ відвідав єврокомісар з оборони Кубілюс

В Україні єврокомісар зустрівся з головою МЗС Андрієм Сибігою.

​Київ відвідав єврокомісар з оборони Кубілюс
Андрій Сибіга та Андрюс Кубілюс
Фото: Андрюс Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс повідомив подробиці свого візиту до Києва. 

“Приємно зустрітися з Андрієм Сибігою, міністром закордонних справ, та обговорити, як Україна може скористатися кредитами SAFE, наступні кроки ЄС щодо посилення військової підтримки України з боку ЄС, інтеграцію оборонної промисловості ЄС та України та вивчення багатого досвіду України”, - йдеться у повідомленні.

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Кубілюс також нагадав, що сьогодні перемогу над нацистом в Європі святкують у Києві, згадуючи, що 10 млн українців загинули за цю перемогу.

Він наголосив, що день Перемоги в Європі для іншої половини Європи, включаючи Україну, став початком чергового періоду гноблення з боку імперії, яка досі руйнується.

“Українці борються проти агресії цієї імперії, за свою свободу – і нашу. І ми переможемо!” - запевнив єврокомісар.
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